Fenomen Ömer Ali Dönmez Müziğe El Attı

Çıkardığı single’lar ile başta hayranları olmak üzere milyonlarca kişinin kalbine girmeyi başardı. Böylece son zamanların en çok araştırılan fenomeni oldu.

Müziğe uzun yıllardan beri ilgili olduğu bilinen isim, bu sektörde ilk parçasını 2021 yılında çıkardı. İlk parçası olan Psycho kısa sürede sevildi ve iTunes ilk 10 listesine üçüncü sıradan girdi.

Single’larında melodik sözleri son model araçlar ve güzel bir tonla birleştiren ünlü fenomen, sonunda bu sektöre de oldukça başarılı bir giriş yaptı. İtunes üzerinden erişim yapılabilen parçalarını kendisine ait Youtube hesabı üzerinden de paylaşarak, sevenlerine sundu.





Single’ları Neler?

Ömer Ali Dönmez tarafından verilen bilgilere göre, müziğe ilgisi ortaokul gibi oldukça erken yaşlarda başladı. İlk single parçası olan Psycho her ne kadar yeni de olsa, iTunes listelerinde ilk üçe girmeyi başladı.

Bu başarısı ardından durmadan çalışmalarına devam eden başarılı fenomen, farklı parçalar da çıkardı. Kendisine ait tüm parçalar şu şekilde;

1. Psycho

2. Ragnar

3. So Disrespectful

4. The Invitation

5. Get It Hot



Fenomenin sadece Psycho adlı single’ı değil, The Invitation adlı parçası da iTunes listelerine 4. Sıradan girmeyi başardı. Ayrıca son çıkan Get it Hot adlı eseri de dinleyiciler tarafından oldukça sevildi.



Yeni Bir Sıra Bekleniyor

Müzik sektörüne hızlı ancak kararlı bir giriş yapan Ömer Ali Dönmez, kısa sürede iki parçasını 3 ve 4. sıralardan iTunes listelerine sokmayı başardı. En son eserinin de oldukça sevilmesi nedeniyle kısa süre sonra listelere girmesi beklenmekte. Zira sadece hayranları tarafından değil, birçok müziksever tarafından büyük ilgi topladı.

Peki, kendisinin yeni parçası ne zaman gelecek? İçerisinde bulunduğumuz yılda 5 parça çıkaran ve 3 tanesinde büyük bir başarı yakalayan ünlü fenomenin yeni parçasının ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Kısa sürede üst üste parçalar sunması nedeni ile yakın dönemde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.