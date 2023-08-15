Fenerbahçe'yi reddetti, Al Ahli ile anlaştı!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen Merih Demiral'ın takımdan ayrılması bekleniyordu. Milli yıldızın yeni takımı belli oldu.

Yaz transfer döneminde ismi İtalya Serie A'dan Inter ile anılan Merih Demiral için özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın da devreye girdiği belirtilmişti. Nottingham Forest'ın yanı sıra milli yıldız ile West Ham United'ın da ilgilendiği ifade edililiyordu.

Fenerbahçe'nin de Merih Demiral'ın durumunu yakından takip ettiği; İstanbul'a davet ettiği milli futbolcuyu ikna edip, kiralık ve satın alma opsiyonlu bir anlaşma imzalatma çabasındaydı.

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25 yaşındaki stoperin, Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye transfer olduğu kaydedildi.

20 milyon euro bonservis karşılığında 3 yıl için yıllık 12 milyon euroluk bir sözleşmeye imza atan deneyimli savunmacının, sarı-lacivertlileri ve Premier Lig takımını reddettiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Merih, bu imzayla birlikte yıllık ücreti en yüksek Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.