Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör iddiası!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Bu puan kaybının ardından sarı-lacivertli camia Sivasspor maçına kenetlenirken gözler de Ali Koç ve Jorge Jesus'a çevrildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocayla henüz görüşme yapmayan Koç'un şampiyonluğun kaçması durumunda yolları ayırabileceği iddia ediliyor.

Daha önce Beşiktaş'a karşı 4-2 kaybedilen derbi sonrası Jesus ile tartışan Ali Koç'un arayı düzeltmesine rağmen alternatif isimler üzerinde arayışlara başladığı öğrenildi.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaparak tarihe geçen Sergen Yalçın'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Şu an boşta olan ve Trabzonspor'dan aldığı teklifi geri çeviren 50 yaşındaki hocanın Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi.

Ali Koç ile görüştüğü iddia edilen Yalçın'ın Jesus'un ayrılığı sonrası göreve gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü.