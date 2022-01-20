Fenerbahçe'ye Szalai için 20 milyon euro

Suudi Arabistan yatırım fonu tarafından 360 milyon Euro karşılığında satın alınan Newcastle United, Ocak transfer döneminin de en çok konuşulan ekibi oldu. İngiliz ekibi Atletico Madrid'den 13.5 milyon Euro'ya Kieran Trippier, 29.5 milyon Euro karşılığında Arsenal'den Joe Willock ve son olarak Burnley'den 30 milyon Euro'ya Chris Wood'u transfer etmişti.

Newcastle United şu ana kadar transferde 63 milyon Euro harcadı. Siyah Beyazlıların transferdeki son hedefi ise Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai... Newcastle United'ın Sevilla forması giyen Diego Carlos'u transfer etmek istediği fakat Macar stoperin de liste başı olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai için iki kulübün görüşme halinde olduğu ve transfer görüşmelerinin hız kazandığı iddia edildi. Newcastle United'ın Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limasol'dan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai; Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'ndaki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Macar stoper için Sevilla, Milan ve West Ham United'ın da devrede olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 25 milyon Euro bonservis geliri hedeflediği fakat 20 milyon Euro'luk teklife de sıcak bakılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan Attila Szalai 3 gol atıp 2 asist yaptı. Macaristan Milli Takımı ile 23 maça çıkan Szalai'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 15 milyon Euro...