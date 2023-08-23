Fenerbahçe’ye oyuncu satışından rekor gelir!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de takıma dahil edilen oyuncuların yanı sıra gönderilen oyuncularla da ekonomik anlamda feraha kavuşuldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de takıma dahil edilen oyuncuların yanı sıra gönderilen oyuncularla da ekonomik anlamda feraha kavuşuldu.
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Sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk özlemini bitirmek istediği 2023-24 sezonu için kaliteli kadro kurma çalışmalarına devam ederken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı.
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Yapılan satışların ardından sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık olarak 53 milyon Euro gibi bir rakam girdi.
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Ancak bu rakamın Altay Bayındır’ın olası satışının ardından 60 milyon Euro’ya yükselmesi bekleniyor.
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