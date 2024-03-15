Fenerbahçe'ye nisan ayında kâbus gibi fikstür
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, nisan ayında 7 kritik maça çıkacak.
Fenerbahçe söz konusu periyotta 2 derbi ve 2 çeyrek final maçı da dahil toplam 7 karşılaşmada boy gösterecek.
İşte Fenerbahçe'yi nisan ayında bekleyen maçlar:
Fenerbahçe-Adana Demirspor (Süper Lig)
7 Nisan: Galatasaray-Fenerbahçe (Süper Kupa)
11 Nisan: Olympiakos-Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Süper Lig)
18 Nisan: Fenerbahçe-Olympiakos (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Sivasspor-Fenerbahçe (Süper Lig)
Fenerbahçe-Beşiktaş (Süper Lig)
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