Fenerbahçe'ye müjde! Bonservisleri alınıyor

Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Mergim Berisha ve Bruma'dan haber geldi.

Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma, 6 Portekiz Ligi maçında 3 gol, 1 asistlik katkıya ulaştı.

Portekiz ekibi, sezon sonunda 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe'nin kapısını çalacak. Sabah'ın haberine göre Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle işi bitirmek istiyor.

F.Bahçe, PSV'den 4 milyon 250 bin Euro'ya aldığı Bruma için aynı paranın ödenmesini istiyor.

Berisha Almanya'da kendini buldu

Sezon başında ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralık giden Berisha, 18 maçta forma giydi. Alman oyuncu bu müsabakalarda ise 8 gol, 4 asist kaydetti.

Berisha'nın Fenerbahçe'ye geri dönmeyeceği de gelen haberler arasında. Augsburg 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Berisha, geçtiğimiz sezon Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euroluk bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye dahil olmuştu.