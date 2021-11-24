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Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçında forma giymesi beklenmiyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray maçında sakatlanan Mesut Özil antrenmana çıkmadı. Ayağında şişlik bulunan Mesut Özil'in Olympiakos karşısında forma giymemesi bekleniyor.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Altay ve Valencia da Olimpiakos maçında yok, Gustavo'nun durumu ise belirsiz.

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