Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjde! İşte o paylaşım

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertli ekibe Luiz Gustavo'dan da müjde geldi. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından Brezilyalı orta sahanın antrenmandan fotoğrafı paylaşıldı. Son olarak 2 Şubat'ta oynanan Hatayspor müsabakasında forma giyen Gustavo'nun Antalyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 4 Mart Perşemne günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Zorlu müsabakanın hazırlıklarına başlayan sarı-laciveretlilerde Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. 2 Şubat'ta oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı oyuncunun antrenmandan fotoğrafı paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Gustavo'nun Antalyaspor mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.