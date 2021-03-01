Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjde! İşte o paylaşım
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertli ekibe Luiz Gustavo'dan da müjde geldi. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından Brezilyalı orta sahanın antrenmandan fotoğrafı paylaşıldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertli ekibe Luiz Gustavo'dan da müjde geldi. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından Brezilyalı orta sahanın antrenmandan fotoğrafı paylaşıldı. Son olarak 2 Şubat'ta oynanan Hatayspor müsabakasında forma giyen Gustavo'nun Antalyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 4 Mart Perşemne günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
Zorlu müsabakanın hazırlıklarına başlayan sarı-laciveretlilerde Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. 2 Şubat'ta oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı oyuncunun antrenmandan fotoğrafı paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:
Gustavo'nun Antalyaspor mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Yorumlar