Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Yokluğu pahalıya mal oldu...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Hatayspor maçında sakatlanan ve uzun süredir sahadaki yerini alamayan Luiz Gustavo'nun eksikliğinde Fenerbahçe oldukça sıkıntı çekmişti. Gustavo'nun Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalan futbolcuların idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Luiz Gustavo'nun takımla çalışmalara başladığı, Sadık Çiftpınar'ın özel program dahilinde çalıştığı, Mesut Özil'in ise tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun yokluğunda çıktığı mücadelelerde aldığı kötü sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın olmadığı 5 lig maçında sadece 7 puan toplarken, Türkiye Kupası'na da veda etti.

Fenerbahçe, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Hatayspor mücadelesinde sakatlanan ve 6 resmi mücadeleyi kaçıran Luiz Gustavo'nun yokluğunda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkatleri çekti. Son olarak 2 Şubat tarihinde Hatayspor mücadelesinde forma giyen Brezilyalı orta saha dizindeki ödem nedeniyle 5'i lig 1'i de kupa olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertliler, Gustavo'nun yokluğunda çıktığı 5 lig maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 7 puan toplayabildi.

KUPAYA VEDA ETTİ

Kadıköy'de oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde de forma giyemeyen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertliler, uzatmalarda rakibine yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti. Geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Gustavo'nun, Konyaspor mücadelesi öncesi bugün yapılan idmanda takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Gustavo'dan yoksun çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 1-2 (Kupa)

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1

Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe - Göztepe: 0-1

Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe - Antalyaspor: 1-1