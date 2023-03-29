Fenerbahçe'ye dev bonservis! İngilizler onu istiyor!

Bu sezon Jesus yönetiminde Avrupa'da başarılı performans sergileyen Fenerbahçe'de yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

Africafootunited, Fenerbahçeli Osayi Samuel için flaş bir iddia ortaya attı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine ve Bissau karşılaşmalarında performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya Premier Lig ekibi talip oldu.

12 milyon euroyu gözden çıkardılar!

25 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Brentford kulübü devreye girdi. İngiliz ekibinin Nijeryalı oyuncunun transferini sezon sonu bitireceği aktarıldı.

Haberde Brentford kulübü, Osayi Samuel için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Samuel, bu sezon sarı lacivertli formayla 30 maçta görev aldı. 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro