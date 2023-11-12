Fenerbahçe'ye, Avrupa'dan dev gelir!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, 4. maçın sonunda toplamda 5.7 milyon Euro (175 milyon TL) gelir elde etmeyi başardı.
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, organizasyonda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Şu ana kadar Kupa 3'te 10 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakaların 9'unu kazandı. Sarı-lacivertliler sadece son oynanan Ludogorets maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
UEFA'dan dev gelir
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu performansı karşılığını da buldu. Sarı-lacivertli takım şimdiye dek UEFA'dan 5.7 milyon euro (175 milyon TL) gelir elde etti.
Fenerbahçe grubunda kalan 2 maçı kazanması halinde 1 milyon euro, grubu lider bitirmesi halinde ise 600 bin euro son 16 turu primi daha kazanacak.
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