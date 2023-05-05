Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa'dan dev teklif!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Mor için sezon sonu yeniden Avrupa yolu gözüktü. Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Emre Mor için İtalya'dan teklif geliyor.

Emre Mor Karagümrük'te kendini buldu

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile performansı yeniden yükselişe geçmiş ve geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı-lacivertliler ile 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

İtalyanlar harekete geçti

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Emre Mor için Serie A ekiplerinden Bologna harekete geçti. İtalyan ekibinin sezon sonunda yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceği iddia edildi. Öte yandan bir diğer Serie A takımı Monza'nın da Emre Mor'u yakından takip ettiği öğrenildi.

Avrupa'da oynamak istiyor

Kariyerine Avrupa'da başlayan Emre Mor, yeniden Avrupa sahnesine çıkarak kendisini ispatlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncu için en az 8-9 milyon euro civarında bonservis geliri bekliyor.