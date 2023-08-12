Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferini açıkladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'i taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Manchester United, kulübün resmi internet sitesinden Fred için Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fred'in kulüpte geçirdiği süre boyunca arkasında pek çok iyi hatıra bıraktığı belirtildi ve Brezilyalı futbolcuya geleceği için başarı dileklerinde bulunuldu.