Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular!

Teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıracak Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın adaylar arasında olduğu ancak PSG'den ayrılacak olan Christophe Galtier’in öncelikli isim haline geldiği öğrenildi.

Fransa'da Lille ve PSG ile şampiyonluk yaşayan Galtier için kupa finalinin ardından resmi girişimlerin olmasının beklendiği, hatta menajeri ile ilk temasın gerçekleştirildiği iddia edildi.