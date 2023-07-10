Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i geliyor!

Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Sebastian Szymanski'nin transferini bitirme aşamasına geldi.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüştüğü ve Galatasaray'ın da devreye girip pazarlık yaptığı Polonyalı on numara için kıran kırana gerçekleşen derbide kazanan Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak için işi çabuk tuttu.

Dinamo Moskova'ya teklif ettiği bonservisi 11 milyon Euro net + 4 milyon Euro bonuslar şeklinde revize eden F.Bahçe, 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro ücretten 4 senelik sözleşme önerdi.

Menajeri davet edildi

İki tarafla da anlaşılırken, Szymanski'nin menajeri Türkiye'ye davet edildi. Dün, gün içinde İstanbul'a gelen menajerle son detaylar da görüşüldü ve el sıkışıldı. Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu yıldız isimle doldurmaya çok yaklaştı.

Bonservisi Rus kulübünde olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Szymanski, 40 karşılaşmada forma giydi. 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.