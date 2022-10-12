Fenerbahçe'nin UEFA maçı kamp kadrosu açılandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın akşam deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşılaşacak. Bugün Güney Kıbrıs’a gidecek Sarı-Lacivertli ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King yer almadı.

Michy Batshuayi kadroda

Soğuk algınlığı bulunan ve son antrenmana katılmayan Belçikalı golcü Michy Batshuayi ise kadroda yerini aldı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde: Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.