Fenerbahçe'nin Türk yıldızına Avrupa'dan teklif!

Kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleri ile oldukça dikkat çeken ve Fenerbahçe'ye gelmesi ile birlikte adeta bir hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor için kritik dönemler başlıyor.

Emre'nin yeteneğinin farkında olan ve artık yaşının da getirdiği olgunluk ile birlikte daha istikrarlı bir performans sunacağını düşünen Avrupa ekipleri, Beşiktaş maçında Emre'yi takip edecek.

Hiç beklenmedik anda transfer tahtasında kendine yer bulan Emre, oyuna sonradan da dahil olsa, göstereceği performans ile önümüzdeki yaz İtalya'nın yolunu tutabilir.

Son maçta bunu gösterdi

Alanyaspor deplasmanında da oyuna sonradan dahil olan Emre Mor, mükemmel bir gole imza atmıştı. Yetenekli kanat oyuncusu, Sevilla ve Rennes gibi zor müsabakalarda da kendini göstermeyi başarmıştı.

Bologna kiralamak istiyor

İlk olarak oyuncuyu kiralamayı düşünen İtalyan ekibi Bologna, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletecek ve Emre'nin performansına göre nihai kararını verecek.

Ayrıca oyuncuyu, Bologna dışında İtalya'dan başka kulüpler de takip ediyor.