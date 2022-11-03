Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
Temsilcimiz Fenerbahçe grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla son 32 turunda karşılaşacak. Fenerbahçe'nin grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri sizler için derledik.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Dinamo Kiev karşısında liderlik mücadelesi verecek.
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Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek fakat grubunu kaçıncı sırada tamamlayacağı henüz netlik kazanmadı.
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Fenerbahçe'nin grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri sizler için derledik.
AFC AJAX
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FC BARCELONA
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