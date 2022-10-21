Fenerbahçe'nin konuğu Medipol Başakşehir!

Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinci sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçından da 3 puanla ayrılmak istiyor.

Haftaya 20 puanla giren Medipol Başakşehir ise puan cetvelinde averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 oyuncu yok

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Ndayishimiye kart cezalısı olduğu için kadroda yer almıyor.

Kadıköy'de üstün

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, 2014 yılından itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli ekiple Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadyumu'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de Başakşehir'in galibiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol atma başarısı gösterdi.