Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde rakibi Çekya şampiyonu Slavia Prag

Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselebilmek için karşılaşacağı kırmızı-beyazlı ekip, son yıllarda sergilediği istikrarlı performansla ön plana çıkıyor.

Slavia Prag, son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştığı Çekya Ligi'ndeki başarısını 2021-2022'ye de taşıdı. Ligde geride kalan 18 haftada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, 47 puanla lider durumda bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takım, Çekya Ligi'nde çıktığı son 7 maçtan galip ayrılmayı başardı.

- Bu sezonki Avrupa performansı

Slavia Prag, bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı.

Kupa 1'in üçüncü eleme turunda Macaristan ekibi Ferencvaros ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, ilk maçta 2-0 yenildiği rakibini rövanşta 1-0 mağlup etmesine rağmen organizasyondan elendi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Slavia Prag, play-off turunda Legia Varşova takımıyla karşılaştı. Başkent ekibi, ilk müsabakada 2-2 berabere kaldığı Polonya temsilcisine rövanşta 2-1 yenildi ve Kupa 2'ye de veda etti.

Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Union Berlin (Almanya), Feyenoord (Hollanda) ve Maccabi Haifa (İsrail) ile E Grubu'nda yer aldı. Oynadığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, grubu 8 puanla 2. sırada tamamladı.

Çekya temsilcisi, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

- Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı

​​​​​​​Slavia Prag, geride kalan sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Kupa 2'de grubunu 2. sırada tamamlayan başkent ekibi, son 32 turunda İngiltere temsilcisi Leicester City'yi eledi. Son 16 turunda İskoçya'nın Glasgow Rangers takımını saf dışı bırakan Slavia Prag, çeyrek finalde ise İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal ile eşleşti.

Londra'daki ilk maçta Arsenal ile 1-1 berabere kalan Prag ekibi, sahasında oynadığı rövanşı 4-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

- İç sahada yenilgiyi unuttu

Slavia Prag, iç sahada tüm kulvarlarda çıktığı son 50 karşılaşmada sadece bir kez yenildi.

Kırmızı-beyazlı takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Inter'e 3-1 yenildikten sonra taraftarı önünde lig, Çekya Kupası ve Avrupa kupalarında 50 müsabakaya çıktı.

Üç sezonu kapsayan bu karşılaşmaların 39'unu kazanan Slavia Prag, 10 kez de berabere kaldı. Başkent ekibi, tek mağlubiyetini ise geçen sezon Avrupa Ligi'nde Arsenal karşısında yaşadı.

- Kadro

Çek teknik adam Jindrich Trpisovsky'nin 2018'den bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Slavia Prag'ın takım kadrosu şöyle:

Kaleci: Antonin Kinsky, Ondrej Kolar, Premysl Kovar, Ales Mandous

Defans: Alexander Bah, Jan Boril, David Hovorka, Taras Kacaraba, Ondrej Kudela, Aiham Ousou, Ladislav Takacs

Orta saha: Oscar Dorley, Ubong Moses Ekpai, Tomas Holes, Jakub Hromada, Ondrej Lingr, Mads Emil Madsen, Lukas Masopust, Peter Olayinka, Srdjan Plavsic, Lukas Provod, Daniel Samek, Ivan Schranz, Nicolae Stanciu, Petr Sevcik, Ibrahim Benjamin Traore

Forvet: Michael Krmencik, Jan Kuchta, Stanislav Tecl.