Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı futbolu bıraktı!

Kararını resmi sosyal medya hesabından açıklayan Loenardo Bonucci, daha önce Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

Fenerbahçe'de 13 maça çıktı

Fenerbahçe ile de 13 maça çıkan Bonucci kariyerinde Euro 2020 başta olmak üzere önemli başarılar yakalamıştı.

Toplam 700 maça çıkan Bonucci, İtalya Milli Takımı'nın da efsanelerinden biri haline gelerek 121 kez forma giymişti.