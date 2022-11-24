Fenerbahçe'nin golcüleri turnuvaya iyi başladı!

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Michy Batshuayi, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında attıkları gollerle takımlarının aldıkları galibiyette başrolü üstlendi.

Bu sezon form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, takımı Ekvador ile Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Ekvador'a galibiyeti getiren gollerin ikisini de Valencia kaydetti. Müsabakanın 16. ve 31. dakikasında fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerindeki gol sayısını ise 37'ye çıkardı.

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Kanada ile dün akşam oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3 puanı getiren golü 44. dakikada Michy Batshuayi attı. Batshuayi, Dünya Kupası'nda ikinci kez gol sevinci yaşadı.