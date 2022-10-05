Fenerbahçe'nin genç yıldızı Napoli yolcusu!

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gündemi de yoğunluğunu koruyor. Sezon başında Kim Min Jae'yi 18 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderen sarı-lacivertliler bu kez başka bir yıldızını 25 milyon Euro bedelle Serie A ekibine göndermeye hazırlanıyor. Kısa süre içinde resmi teklifin yapılması ve Ocak ayında transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde Allahyar, Pelkas ve Ozan Tufan, Hull City'nin yolunu tuttu. Ayrıca Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mergim Berisha, Berke Özer, Arda Kurtulan, Steven Caulker, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak, Max Meyer, Jose Sosa, Samatta, Burak Kapacak ve Serhat Ahmetoğlu takımdan ayrılan isimler oldu.

Ses getiren ayrılık : Kim Min Jae

Fenerbahçe'de en çok konuşulan ayrılık ise Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi oldu. Güney Koreli yıldız oyuncu 18 milyon Euro bedelle İtalya Serie A ekibinin yolunu tuttu. Kim Min Jae, Napoli'ye transferi sonrası İtalyan ekibinin vazgeçilmezi oldu. İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Napoli'de Kim Min Jae savunma lideri oldu.

Kim Min Jae'nin Napoli ile yaptığı sözleşmede Temmuz 2023'ten sonra 42 milyon Euro'ya serbest kalma bedeli bulunuyor. Manchester United'ın ise gelecek sezonun sonunda Napoli'ye 50 milyon Euro önereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış gösteren Ferdi Kadıoğlu, Çizme yolcusu... Bir süredir milli futbolcuyu yakından takip eden Napoli'nin resmi girişimlere başlama kararı aldığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre 2019 yılında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı, bu sezon başında ise Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan kulübünün önümüzdeki haftalarda Ferdi için ilk teklifini yapması bekleniyor.

Sevilla ve Ajax da ilgileniyor

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım'da da Kuntz'un güvendiği futbolcular arasında yer alıyor. 22 yaşındaki futbolcuyla Sevilla ve Ajax'ın da çok yakından ilgilendiği öğrenildi.

Serbest kalma maddesi yok

Napoli'nin Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbiye temsilcisini gönderdiği, genç yıldızla ilgili raporun yine çok olumlu olması nedeniyle resmi girişimlere başlama kararı alındığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Napoli ocak ayında ya da sezon sonunda bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe yönetiminin bu sezon başında Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı yeni sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Yönetimin bu nedenle genç yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği ifade ediliyor.