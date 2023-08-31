Fenerbahçe'nin Dzeko'su var! 1-0
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, De Grolsch Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Sarı lacivertliler, ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından toplamda 6-1'lik skorla turladı.
Temsilcimize galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde mücadele edeceği grup, yarın gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak.
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