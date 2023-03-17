Fenerbahçeli taraftarlardan 'istifa' sesleri!
Fenerbahçe’nin son 16 turunda Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.
Fenerbahçe’nin son 16 turunda Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla’ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Kadıköy’de 1-0 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi.
Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar ‘Ali Koç istifa’ şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Yorumlar