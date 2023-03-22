Fenerbahçeli futbolcunun başı dertte! Küfretmişti

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu.

Kadıköy'de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, 86. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Sabah'ın haberine göre ABD'de yaşayan ve ailesiyle birlikte derbiyi izlemeye gelen iş insanı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" diye seslendi.

Milli futbolcunun "Git kendin oyna" demesi üzerine ortam kızıştı.

İkili arasındaki arbede, polisin gelmesiyle son bulurken iş insanı Hürrem Can Ünsalan, olayı yargıya taşıdı.

İrfan'ın sinkaflı küfürler ettiğini öne süren Ünsalan, olayı mahkemeye taşındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde ünlü iş insanının kızı ve babasıyla gittiği derbide, Kahveci'nin kırmızı kart yemesi sonucu derbinin heyecanı ve maçın son dakikalarına 2- 0 yenik duruma düşmenin verdiği duygu yoğunluğuyla futbolcuya laf attığı ancak İrfan Can Kahveci'nin karşılığında sinkaflı sözler sarf ettiği belirtildi.