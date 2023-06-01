Fenerbahçeli futbolcular Cimbom'u alkışlayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bu şampiyonluk ile beraber sarı-kırmızılı ekip 23. şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Lig’de 3 sezonun ardından şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, 65 sezon oynadığı ligde 23. kez bu sevinci yaşadı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını da 4’e çıkardı.

Buruk'un 2. şampiyonluğu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022-2023 şampiyonluğu ile ligdeki 2. şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile lig şampiyonluğuna ulaşırken, 2017-2018 sezonunda Akhisar Belediyespor ile de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Şampiyonluğun mimarı: Mauro Icardi

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’da Mauro Icardi şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain’den kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Arjantinli yıldız golcü, toplamda çıktığı 23 maçta; 21 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek adına eleme turlarında mücadele edecek ve Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan girecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 kez grup aşamasında yer almayı başardı.

Fenerbahçeli futbolcular Galatasaraylı futbolcuları alkışlayacak mı?

Galatasaray'ın pazar akşamı oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir başka konu gündeme geldi. Sarı-kırmızılı camiada, Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda Galatasaraylı futbolcuları alkışlarla sahaya alması yönünde bir beklenti oluştu.

Konuyla ilgili ilk açıklama Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Fenerbahçe ile oynayacakları maçta sarı-lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı sorulan Dursun Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" ifadelerini kullandı.