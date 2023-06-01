Fenerbahçeli futbolcular Cimbom'u alkışlayacak mı?
Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yeni bir konu gündeme geldi. Derbi akşamı Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray'ı alkışlayacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bu şampiyonluk ile beraber sarı-kırmızılı ekip 23. şampiyonluğuna ulaştı.
Süper Lig’de 3 sezonun ardından şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, 65 sezon oynadığı ligde 23. kez bu sevinci yaşadı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını da 4’e çıkardı.
Buruk'un 2. şampiyonluğu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022-2023 şampiyonluğu ile ligdeki 2. şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile lig şampiyonluğuna ulaşırken, 2017-2018 sezonunda Akhisar Belediyespor ile de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Şampiyonluğun mimarı: Mauro Icardi
Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’da Mauro Icardi şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain’den kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Arjantinli yıldız golcü, toplamda çıktığı 23 maçta; 21 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek adına eleme turlarında mücadele edecek ve Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan girecek.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 kez grup aşamasında yer almayı başardı.
Fenerbahçeli futbolcular Galatasaraylı futbolcuları alkışlayacak mı?
Galatasaray'ın pazar akşamı oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir başka konu gündeme geldi. Sarı-kırmızılı camiada, Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda Galatasaraylı futbolcuları alkışlarla sahaya alması yönünde bir beklenti oluştu.
Konuyla ilgili ilk açıklama Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Fenerbahçe ile oynayacakları maçta sarı-lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı sorulan Dursun Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Yorumlar