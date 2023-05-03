Fenerbahçeli eski futbolcu Ergin Parlar hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ergin Parlar, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

Maksem Mahallesi Osmanbey Çıkmazı'ndaki evinde rahatsızlanan Ergin Parlar'ın yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Söz konusu adrese gelen sağlık ekipleri, 59 yaşındaki Parlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Efsane kadronun parçasıydı



Futbol yaşamına 1978 yılında Bursaspor altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe’nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı.

Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor, Eyüpspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.

Bursaspor’dan başsağlığı mesajı

Bursaspor Kulübü, eski futbolcusu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün mesajında, "Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.