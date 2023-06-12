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Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi!

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini duyurdu.

Videoda açıklamalarına yer verilen Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

Ryan Kent, 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 3 gole imza attı.

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