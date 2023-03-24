Fenerbahçe'den Ülker Stadı açıklaması!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm yapılarla ilgili oluşan hassasiyetin kamuoyunun malumu olduğu belirtildi.

"Bu noktada stadımız ve kulüp merkezimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'yle ilgili gündeme gelen bazı yorumlar hakkında bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur." denilen açıklamada, "Öncelikle bir süredir stadımız hakkında ortaya atılan yapının sağlam olmadığıyla ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Stadımızda gerekli tüm kontrol ve onarımlar, düzenli olarak yapılmaktadır. Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında, son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin önde gelen kurumlarından yapının durumuna dair güncel raporlar alındığı aktarılırken, şu görüşlere yer verildi:

"Söz konusu raporlarda, uyulması zorunlu yönetmeliklere ilişkin bir aykırılığın tespiti söz konusu olmamakla birlikte, stadımızın tamamlandığı yıldan bu yana herhangi bir deformasyon ve hasar oluştuğu yönünde tespit de rapor edilmemiştir. İlaveten Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ait olmak üzere bugüne dek alınmış tüm yapısal sağlamlık raporları, kulübümüzce ilgili mercilerle paylaşılmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ise kulübümüz, tüm tesisler ve içinde barındırdığı yapıların tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır. Bu kapsamda 17 Mart 2023 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmış, yeni bir deprem performans analiz çalışması yapılması da talep edilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı şirketlere ait yapı ile tesislerin deprem güvenliğini belirleme süreci bu doğrultuda yürütülmektedir.

Dolayısıyla süreç hassas şekilde tarafımızca takip edilmekte olup, ilgili süreçlerin sonunda elde edeceğimiz raporlar camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu bilgilendirme kapsamında dayanağı olmayan spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Stadımızın sağlam olmadığı, zeminle ilgili problemler bulunduğu şeklinde açıklamalarda bulunan iddia sahiplerine, bu raporları ve bu raporları imza eden kişilerin kimler olduğunu kamu menfaati gözeterek tüm kamuoyuyla paylaşmaları için çağrıda bulunuyoruz. Aksi halde mesnetsiz açıklamalar nedeniyle tarafımızdan yasal yollara başvurulacağını belirtmek istiyoruz."