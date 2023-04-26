Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.