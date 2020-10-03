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Fenerbahçe'den Perotti bombası

Fenerbahçe, Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe’de transfer harekatı devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre; kanat bölgesine de takviye yapmak isteyensarı lacivertliler, Diego Perotti ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki oyuncunun kulübü Roma'yla da her konuda anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü, Perotti'nin Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmasına izin verdi.

Arjantinli futbolcu bugün saat 14.55'te İstanbul'da olacak.

Geçen sezon Roma forması ile 26 maça çıkan Perotti, takımına 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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