Fenerbahçe'den MHK tepkisi: Bu ayıp hepimizin!

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, TFF'nin Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verdiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulunun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!"