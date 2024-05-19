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Fenerbahçe'den maç sonu flaş paylaşım!

Derbiyi kazanan Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdiği karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarların koreografisine göndermede bulundu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişi 1-0 yendiği derbinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın günlerdir konuşulan ve maç öncesi yaptığı Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı koreografisine yönelik olarak "Hababam Güm Güm Güm" başlığıyla paylaşım yaptı.

Paylaşımda "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" şarkısı da dikkati çekti.

İşte o koreografi:

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

 

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