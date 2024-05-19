Fenerbahçe'den maç sonu flaş paylaşım!
Derbiyi kazanan Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdiği karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarların koreografisine göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişi 1-0 yendiği derbinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın günlerdir konuşulan ve maç öncesi yaptığı Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı koreografisine yönelik olarak "Hababam Güm Güm Güm" başlığıyla paylaşım yaptı.
Paylaşımda "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" şarkısı da dikkati çekti.
İşte o koreografi:
Galatasaray tribünlerinden derbi öncesi koreografi⬇pic.twitter.com/xl9boZlFvZ— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 19, 2024
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Hababam güm güm güm! 😄— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024
0-1 pic.twitter.com/lTKnAizTkL
Yorumlar