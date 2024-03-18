Fenerbahçe'den kritik 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan zorlu karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın gergin geçeceği ve sert bir maç olacağı karşılaşma öncesinden belliydi. Maçtan günler önce Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Maçla ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiklerine bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun, güzel bir maç olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe 3-2 kazandı

Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile başladı. Oyun kurulumunda ve pas alışverişlerinde ev sahibi ekibe göre daha iyi grafik çizen konuk ekip maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin gollerini 13. ve 45. dakikada Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydederken; ev sahibi ekibin gollerini 63. dakikada Enis Bardhi ve 78.dakikada Trezeguet (P) kaydetti.

Abdullah Avcı maçtan birkaç gün önce, "Güzel bir maç olsun, hayırlısı olsun." demişti. Futbolseverler adına güzel bir maç oldu ama kendi adına mı yoksa rakibi adına mı hayırlı oldu, bunun cevabını 8 hafta sonra lig bitiminde hep beraber göreceğiz. Ama bir gerçek var ki; İsmail Kartal, zorlu deplasmandan galibiyetle çıkarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Ekran başındaki izleyiciler karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar heyacan dolu bir maç izlediler. Trabzonspor taraftarının maçın belli dakikalarında saha içine olan müdahaleleri de karşılaşmaya damga vurdu.

Maç 10 dakika uzadı

Karşılaşmanın son bölümlerinde gerginlik arttı. Trabzonspor taraftarının sahaya olan müdahalesinden dolayı karşılaşma 10 dakika uzadı. Karşılaşma 10 dakika uzamasına rağmen 105. dakikada sona erdi. Uzatmanın da uzatması oynandı ve maçın bitiminde sahaya giren taraftarlar, güvenlik güçlerine bir hayli zorluk yaşattı.

Çirkin görüntüler!

Gerginliğin hakim olduğu karşılaşmanın bitiminin hemen ardından Trabzonsporlu bir futbolseverin sahaya girmesi geceye damga vurdu. İstenmeyen görüntülerin oluştuğu karşılaşmanın bitiminde Fenerbahçeli oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu. Bazı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara fiziki saldırıda bulundu.

Sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye saldırdı. Oosterwolde'nin karşı müdahalade bulunmasının ardından Hollandalı futbolcunun kafasına bir başka taraftar tarafından yumruk atıldı.

Oosterwolde'nin olaylar başlamadan önce Trabzonspor tribünlerine doğru hareket çektiği görüntüler de paylaşıldı.

Halil Umut Meler...

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir olay sonucu mağdur olmuştu. Ankaragücü Başkanı tarafından yüzüne yumruk yiyen Halil Umut Meler, ev sahibi takım taraftarlarının baskısına karşılık verdi diyebiliriz. Zaman zaman hatalı kararlar verse de skora doğrudan etkisi olmadığını söyleyebiliriz.

Fenerbahçe, 30. hafta sonrasında Trabzonspor depmasmanından da 3 puan alarak milli ara öncesi moral budu.

Galatasaray'ın da kazandığı bu haftada Fenerbahçe'nin puan kaybetmemesi liderlik yarışını daha zevkli hale getirdi.

Son düzlük

Galatasaray'ın 81, Fenerbahçe'nin 79 puana yükseldiği 30. Hafta sonrasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray ise 31. Haftada Rams Park'ta Volkan Demirel'in başında olduğu Hatayspor ile mücadele edecek.