Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Devam edecek mi?

Fenerbahçe, RAMS Park'taki derbide 10 kişi kalmasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ı tek golle geçmeyi başardı ve şampiyonluk iddiasını son maça taşıdı.

Galatasaray'a karşı alınan galibiyetin baş mimarı da şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal'dı.

Tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularını çok iyi motive eden ve ezeli rakibine evinde şampiyonluk sevinci yaşatmayan tecrübeli çalıştırıcı tarafından alınan galibiyet, yönetimin de yeni sezon öncesinde planlarını değiştirdi.

Son hafta maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenerse, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse; sarı-lacivertliler, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.

"ŞAMPİYON OL, İMZAYI AT"

Bu mucizenin gerçekleşmesi halinde İsmail Kartal'ın da geleceği netlik kazanmış olacak.

Yönetim, RAMS Park'taki galibiyetin ardından sezonun şampiyonlukla tamamlanması halinde yola İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı.

Eğer seçimde Ali Koç yeniden başkan seçilirse ve Fenerbahçe pazar günü şampiyon olursa Kartal takımın başına kalacak. Bu durum İsmail hocaya da bildirildi.