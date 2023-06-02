Fenerbahçe'den Galatasaray'ın davetine ret!

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yemek davetini geri çevirecek.

Dursun Özbek, 5 saat süren Kulüpler Birliği zirvesi sonrası Ali Koç ve kurmaylarının yanına giderek derbi maç öncesi kendisini ve yönetim kurulunu yemeğe davet etti. Fenerbahçe yönetimi, bu daveti 'samimiyetsiz' buldu.



Sarı lacivertlilerin, sezon boyunca Galatasaray cephesinden gelen demeçlerin, yapılan açıklamaların, medyadaki kampanyaların üzerine sezon sonunda yapılan bu birlik beraberlik davetini 'gayrı samimi' olarak değerlendirip, dikkate almayacağı öğrenildi.



Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki yaptıkları fikir alışverişi sonrası, maç günü kesinlikle Galatasaraylı yöneticilerle temasta bulunulmaması kararını aldı.