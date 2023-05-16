Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bu bağlamda yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Daha önce İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ve Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için harekete geçen Fenerbahçe bu kez de Galatasaray'ın transfer listesinden inmeyen Fransız santrfor Moussa Dembele için temas kurdu.

Sezon sonunda Lyon ile olan sözleşmesi sona erecek olan Dembele'nin menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin iyi geçtiği de gelen haberler arasında yer alıyor. Galatasaray'la da adı geçen ve Okan Buruk'un çok istediği iddia edilen Dembele için Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve imza parası vermeye de hazır olduğu ifade edildi.

Bu sezon istediği gibi olmadı

Geçtiğimiz yıl Fransa Ligi'nde 21 gol atan Dembele bu sezon sakatlıkların da etkisiyle daha az maçta oynadı ve geçen yılki performansını bulamadı.

Buna rağmen kalitesiyle birçok Avrupa kulübünün takibinde olan yıldız oyuncu 26 yaşında ve 1.87 boyunda. Dembele, Fransa Milli Takım alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giydi ve bu maçlarda 23 kez fileleri sarstı.

Ayrıca Fransız golcünün Transfermarkt verilerine göre güncel değeri ise 15 milyon Euro civarında.