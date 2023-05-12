Fenerbahçe'den flaş transfer!

Sarı-lacivertliler, birinci kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can´ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Sezon başında 500 bin Euro’ya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe´nin 24 yaşındaki file bekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin Euro girmiş olacak.

Göztepe´ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor´dan gelen İrfan Can istikrarlı bir performans göstermişti. Ancak geçen sezon taraftarla tartışan kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'de ameliyat olan Altay Bayındır'dan sonra kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla takdir topladı.

Jorge Jesus'un gözü arkada kalmadı, kalede sorun yaşanmadı. Altay Bayındır şu anda iyileşme aşamasında olsa da teknik heyetin sezon bitimine kadar kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.

Sadece Başakşehir deplasmanında Samet'in kısa düşen pasında bir gol yense de bu problem dışında bireysel bir hata ya da sıkıntı yaşanmadı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe´ye uzun yıllar forma giymek için geldiğini dile getiren İrfan Can, "Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İrfan Can için Trabzonspor ve Premier Lig ekibi Southampton da devreye girmişti.