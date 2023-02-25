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Fenerbahçe'den farklı galibiyet

Süper Lig erteleme maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yendi

6 Şubat’ta oynanması gereken Fenerbahçe - Konyaspor maçı, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.

İki takım, bugün Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus cezası nedeniyle saha kenarında yer almadı.

Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Konyaspor'u Enner Valencia'nın iki golü, Joshua King ve Attila Szalai'nin golleriyle 4-0 yendi. Konuk ekipte 22. dakikada Diouf kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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