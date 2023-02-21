Fenerbahçe'den bonservis bedeli istemediler!

Avrupa'da transfer dönemi kapalı olduğu için takımlarında atıl duruma gelen birçok yıldız ismin adı Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertliler de 'nokta atışı' yapmak istiyor. Hedefte Lucas Moura var.

Başka isteyen yok

Fenerbahçe, Tottenham'da Antonio Conte'nin şans vermediği Lucas Moura'ya olan ilgisini artırdı. Brezilya'nın son yıllarda yetiştirdiği en önemli kanat oyuncularından biri olan Moura, Londra temsilcisinde bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlayamadı. Brezilyalı yıldız teknik direktör Conte'nin oyun planları arasında yer almıyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Moura, kulübünden kontrat uzatma teklifi de almadı.

Fenerbahçe haricinde Lucas Moura'yı isteyen bir takım da şu an için bulunmuyor. Sarı-lacivertliler kulübün geleceğine yönelik dev projeleri oyuncuya aktararak onu ikna etmeye çalışıyor.

Uzun kontrol önerildi

Brezilyalının konumundaki oyuncular genelde 2 yıllık kontrat alıyor. Kanarya 3 sezonu kapsayan öneriyle 30 yaşındaki yıldızın kapısını çaldı.

Lucas Moura uzun yıllara dayanan kariyerine rağmen sadece 3 takımda forma giydi.

Sao Paulo'da yetiştikten sonra 40 milyon euro'ya PSG'ye transfer oldu. Ardından da 5 sezon önce 28.4 milyon euro'ya Tottenham'a geçti. Kariyeri boyunca 18'i PSG'de olmak üzere 21 kupa kaldırmayı başardı.