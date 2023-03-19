Fenerbahçe'den altın değerinde 3 puan!

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Corendon Alanyaspor'un golünü 6. dakikada Koulouris kaydederken, Fenerbahçe'nin golünü 65. ve 85. dakikalarda penaltıdan Enner Valencia ve 90+1. dakikada Emre Mor kaydetti.

Valencia atmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin iki golünün de altına imzasını atan Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 25'e yükseltti.

Jorge Jesus derbide yok

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın 68. dakikasında itirazları dolayısıyla maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Jesus, ligin 27. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak.

Oosterwolde sakatlandı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlık geçirerek yerde kaldı. Sonrasında oyuna devam etmesine karar verilen Oosterwolde, mücadeleye devam edemedi ve 16. dakikada yerini Bright Osayi Samuel'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltirken, Corendon Alanyaspor 29 puana ulaştı.