Fenerbahçe'den açıklama! "20 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş..."

Şampiyonluk yarışında çok kritik bir viraj olan derbi mücadelesi öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 1957 öncesi 5 şampiyonluğunu tanıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kritik şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinde karşılaşma öncesi '1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’a konuk olacağız.' ibaresini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama:

Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde, 1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’a konuk oluyor. 21 Mart Pazar günü (yarın) Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.



Derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Suat Arslanboğa.



Ligde oynadığı 29 maçın 18’ini kazanan, 4’ünden beraberlikle ayrılan ve 7 maçta da rakiplerine mağlup olan Futbol A Takımımız, haftaya 58 puanla üçüncü sırada girdi.

FENERBAHÇE, TFF'YE BAŞVURU YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesi Türkiye şampiyonluklarının Süper Lig’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.