Fenerbahçe'de yıldız santrfor gözden çıkarıldı!

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası beklenen şekilde sahalara dönemeyen 31 yaşındaki Joao Pedro için sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

Joao Pedro'nun performansından hiç memnun olmayan Fenerbahçe, oyuncuyla ayrılığın eşiğine geldi. 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli forvet ile ilgili yönetim, son kararını verdi.

İtalyan kulüpleri yakın takipte

4.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki santrfor ile sezon sonunda yollar ayrılacak. İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nun takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi. Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Joao Pedro, takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.