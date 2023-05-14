Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun geleceği belli oluyor!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Enner Valencia’nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi çeşitli dedikodulara neden oluyor. Özellikle Güney Amerika takımlarının radarında olan Ekvadorlu oyuncuya birçok teklif geliyor.

Bu sezonki performansı

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 31 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına da 6 kez gol pası verdi.

76 dakikada bir skor katkısı

Gol yollarında takımının en önemli silahı haline gelen Valencia, altı kez de asist yapma başarısı gösterdi. Süper Lig’de her 76 dakikada bir gole imza atan tecrübeli oyuncu bu alanda dünyanın süperstarlarıyla yarışıyor.

Dünya Kupası’nda da coşmuştu

Enner Valencia, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in finalde Fransa'yı geçerek mutlu sona ulaştığı Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti. 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü atan Ekvadorlu futbolcu, ilk maçta ev sahibi Katar'ın kalesine iki gol, 1-1 berabere biten Hollanda maçında bir gol kaydederek toplamda üç gole imza attı.

Internacional başkanı bizzat görüştü

Kariyer sezonunu yaşayan tecrübeli oyuncunun, Haziran ayında kontratının bitecek olması takımların iştahını kabartıyor. Özellikle Brezilya ekibi Internacional'in Enner Valencia ile görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Globo'da yer alan habere göre, taraflar arasında görüşmeler devam ederken Brezilya kulübünün başkanı Alessandro Barcellos 33 yaşındaki oyuncuyla bizzat görüşmüştü.

Her geçen gün farklı iddialar

Deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken her geçen gün de bambaşka haberler ortaya atılmaya başlandı. Son olarak iddiaların önüne geçmek adına yıldız oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Ekvador basınına konuştu. Başarılı futbolcunun geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

'En iyi seçimi yapmalıyız'

Vargas, tecrübeli golcünün kararını vermek için ay sonunu bekleyeceğini vurgulayarak "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmak istiyor'

Fenerbahçe'yle de görüştüklerini vurgulayan menajer Gonzalo Vargas, "Enner, Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var" dedi.