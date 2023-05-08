Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ön sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia için transfer iddiaları sürüyor.



Internacional'le ön sözleşme imzaladı



Güney Amerika basınında yer alan habere göre, Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'in Ekvadorlu golcü ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Valencia'nın, Brezilya temsilcisi ile bir "ön sözleşme" imzaladığı öne sürüldü.



Temmuz ayında takıma katılacak



Valencia'nın sezonun sona ermesinin ardından temmuz ayında Internacional'e katılacağı iddia edildi.



Menajeri daha önce iddiaları yalanlamıştı



Daha önce çıkan transfer iddialarında yıldız futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen bir açıklama yapmıştı.



Vargas: Bu haber doğru değil

Vargas, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



İddiayı ilk olarak Fabrizio Romano ortaya attı

Fabrizio Romano, Brezilya temsilcisi Internacional'in Valencia ile anlaşma sağladığını ve Ekvadorlu golcünün 2025'e kadar sözleşme imzalayacağını öne sürmüştü.

Fenerbahçe'de bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Enner Valencia, çıktığı 43 maçta 31 gol attı ve 6 asist yaptı.