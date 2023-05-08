Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ön sözleşme imzaladı
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu ile ön sözleşme imzaladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia için transfer iddiaları sürüyor.
Internacional'le ön sözleşme imzaladı
Güney Amerika basınında yer alan habere göre, Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'in Ekvadorlu golcü ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Valencia'nın, Brezilya temsilcisi ile bir "ön sözleşme" imzaladığı öne sürüldü.
Temmuz ayında takıma katılacak
Valencia'nın sezonun sona ermesinin ardından temmuz ayında Internacional'e katılacağı iddia edildi.
Menajeri daha önce iddiaları yalanlamıştı
Daha önce çıkan transfer iddialarında yıldız futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen bir açıklama yapmıştı.
Vargas: Bu haber doğru değil
Vargas, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
İddiayı ilk olarak Fabrizio Romano ortaya attı
Fabrizio Romano, Brezilya temsilcisi Internacional'in Valencia ile anlaşma sağladığını ve Ekvadorlu golcünün 2025'e kadar sözleşme imzalayacağını öne sürmüştü.
Fenerbahçe'de bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Enner Valencia, çıktığı 43 maçta 31 gol attı ve 6 asist yaptı.
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