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Fenerbahçe'de yeni hoca haftaya açıklanacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörünü önümüzdeki hafta yapılacak olan Mali Genel Kurul'da açıklayacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, bugün Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sarı lacivertli takımında başındaki son maçına çıkacağı iddia ediliyor. 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

Sergen Yalçın ya da Löw

Teknik adam için birçok isim geçiyor... Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi. Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı.

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