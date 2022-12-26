Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor!

Kadıköy'de Giresunspor'a mağlup olarak ağır yara alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında ise ezeli rakibi Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler üst üste alınan iki mağlubiyetle liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe yarın Kadıköy'de Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Jesus transfer listesini oluşturdu.

Düğmeye basıldı

Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak’ta açılacak ancak Fenerbahçe ’de çalışmalar yoğun bir şekilde başladı. Bu sene şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor. Jorge Jesus'un eksik bölgelere düşündüğü transferlere göre bir liste oluşturuldu.

İlk hedef Samet Akaydın

Sarı-Lacivertliler’de ilk imzanın Adana Demirspor’un Milli stoperi Samet Akaydın’dan gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkanlar düzeyinde transfer görüşmeleri son derece olumlu ilerliyor. Galatasaray 'ın da gündeminde yer alan Samet için Akdeniz ekibinin başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Samet ile ilgilendiğini ifade etmişti.

Geleceğin sol bekini arıyor

Fenerbahçe Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 21 yaşında ve 1.78 boyunda olan genç oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında sona erecek. Piyasa değeri 4 milyon Euro civarında olan oyuncuyu uygun fiyata almak için önemli bir şansa sahip olan Fenerbahçe'nin futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.