Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 3 aday!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'la kaçan şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı yenip, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde yola devam edebilirdi. Ancak derbide gelen ağır yenilgi sonrası bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor.



Portekizli teknik adamın bileti kesildi. Hatta Türkiye Kupası Finali'ne bile Jesus'la çıkılmayabileceği iddia ediliyor.

3 aday var!

Jesus'a veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, yeni teknik direktör için kolları sıvadı. İlk adaylar olarak Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, Adana Demirspor ile çok iyi bir sezon geçiren Vincenzo Montella ve geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı belirlendi.